نيفين الكيلاني تنعي رحيل الفنان جميل شفيق

كتب – مصطفى حمزة:

نعت الدكتورة نيفين الكيلاني رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، رحيل الفنان التشكيلي جميل شفيق، والذي وافته المنية صباح اليوم بمدينة الأقصر.

وقالت نيفين الكيلاني، أن جميل شفيق واحدًا من الفنانين التشكيليين المصريين الذين أثروا الساحة الفنية التشكيلية، بأعمال عظيمة تستحق أن نتوقف أمامها مرات عديدة.

وأضافت، أن جميل شفيق كان مشاركا في ملتقي الاقصر الدولي للتصوير، ووافته المنية أثناء عمله الإبداعي، وأكدت نيفين الكيلاني علي إلغاء الفقرة الإحتفالية بملتقي الأقصر الدولي للتصوير حدادا علي وفاة الفنان التشكيلي، والإكتفاء بافتتاح المعرض وتوزيع شهادات التقدير علي الفنانين المشاركين.