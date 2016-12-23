خدمات أمنية مكثفة بمحيط الكنائس ببني سويف استعدادًا لـ«رأس السنة» ‎

المراسل: محمد شعبان

بدأت مديرية أمن بني سويف، في إعطاء تعليمات لشتي مراكزها وإداراتها الشرطية، لتوجيه خدمات صباحية وليلية بمحيط الكنائس علي مستوي المحافظة، إستعدادًا لتأمين محيط الكنائس والميادين العامة بالتزامن مع قرب إحتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة .

وقال اللواء خلف حسين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، إن قوات الشرطة والمباحث تكثف من تواجدها بالشوارع العامة والميادين علي مدار الساعة، تزامنًا مع إحتفالات رأس السنة للتصدي لأي حالة خروج عن القانون .

وأضاف مدير إدارة البحث الجنائي في تصريحات خاصة لـ«أونا»، أن رجال الشرطة متواجدون أمام الكنائس بشكل مكثف بجانب إنتشار للدوريات والأقوال الأمنية بشوارع وميادين المحافظة والطرق السريعة للإطمئنان علي الحالة الامنية، مؤكدًا أن أي خروج أو تهديد للمواطن سيواجه بكل حسم وشدة بالقانون.