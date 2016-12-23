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الزمالك يضم 18 لاعبا لقائمة لقاء الشرقية بينهم باسم مرسى رغم الإصابة

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الزمالك يضم 18 لاعبا لقائمة لقاء الشرقية بينهم باسم مرسى رغم الإصابة الزمالك يضم 18 لاعبا لقائمة لقاء الشرقية بينهم باسم مرسى رغم الإصابة

>كتب عمرو جاب الله

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة محمد حلمى عن قائمة الفريق لمواجهة الشرقية، غداً السبت، على استاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

 

جاءت قائمة الزمالك كالتالى: "أحمد الشناوى وعمر صلاح فى حراسة المرمى، أحمد دويدار وإسلام جمال وشوقى السعيد ومحمد ناصف وحسنى فتحى وأسامة إبراهيم فى خط الدفاع، صلاح ريكو وإبراهيم صلاح و معروف يوسف وشيكابالا وأحمد رفعت ومحمد إبراهيم فى خط الوسط، أحمد جعفر وباسم مرسى ومايوكا وستانلى فى خط الهجوم".

 

وشهدت قائمة الزمالك ضم باسم مرسى رغم الإصابة التى لحقت به فى الضامة أملاً فى استشفائه بعد المحاولات التى أجراها الجهاز الطبى للفريق.


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