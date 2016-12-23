مديرية الطرق بالإسكندرية: جار إصلاح الهبوط الأرضى أمام نصب الجندى المجهول

الإسكندرية - جاكلين منير

أكد المهندس السيد محمد مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية أنه جار إصلاح الهبوط الأرضى الواقع أمام نصب الجندى المجهول بنطاق حى الجمرك بالإسكندرية.

وأشار المهندس السيد محمد، فى تصريحات صحفية، إلى أن شركة المياه لم تتمكن من إصلاح الكسر فى ماسورة المياه لسوء الأحوال الجوية، ومع ذلك تم توريد طبقة أساس لإصلاح الهبوط الأرضى، لكن مع استمرار هطول الأمطار المتواصل لم تتمكن الطبقة من الصمود.

ووضعت إدارة المرور الحواجز لحين الإصلاح، وجار إعادة الشىء لأصله فور انتهاء أعمال الإصلاح.