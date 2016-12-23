أخبار عاجلة

تقرير bein sport اليغري ينتصر على انريكي بثلاثية -
تكثيف الإجرارات الأمنية في ألمانيا قبل موقعة بايرن ميونيخ وريال مدريد -
عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي -
وزير الخارجية أمام «النواب»: أزور السودان لإزالة سوء الفهم -
مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون -
فيديو| إعلامية: «حق شهداء الكنيستين هيرجع» -
رئيس إحدى اللجان بالمنوفية: حضر 20 ناخبا فقط -
وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر -
يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مديرية الطرق بالإسكندرية: جار إصلاح الهبوط الأرضى أمام نصب الجندى المجهول

Google+ Print
مديرية الطرق بالإسكندرية: جار إصلاح الهبوط الأرضى أمام نصب الجندى المجهول مديرية الطرق بالإسكندرية: جار إصلاح الهبوط الأرضى أمام نصب الجندى المجهول

>الإسكندرية - جاكلين منير

أكد المهندس السيد محمد مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية أنه جار إصلاح الهبوط الأرضى الواقع أمام نصب الجندى المجهول بنطاق حى الجمرك بالإسكندرية.

 

وأشار المهندس السيد محمد، فى تصريحات صحفية، إلى أن شركة المياه لم تتمكن من إصلاح الكسر فى ماسورة المياه لسوء الأحوال الجوية، ومع ذلك تم توريد طبقة أساس لإصلاح الهبوط الأرضى، لكن مع استمرار هطول الأمطار المتواصل لم تتمكن الطبقة من الصمود.

 

ووضعت إدارة المرور الحواجز لحين الإصلاح، وجار إعادة الشىء لأصله فور انتهاء أعمال الإصلاح.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365