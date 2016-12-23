«أردوغان» يؤكد اقتراب السيطرة على مدينة الباب السورية

أكد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اقتراب انتهاء السيطرة على مدينة الباب بشمال سوريا.

ونقلت قناة “العربية” الإخبارية اليوم الجمعة قوله، فى تصريحات أثناء مراسم افتتاح ميناء للغاز الطبيعى ببلدة إزمير الساحلية، إن العملية التركية لانتزاع السيطرة على مدينة الباب بشمال سوريا اقتربت من نهايتها “.

وأضاف أن الجيش السورى الحر سيسيطر على الباب قريباً، بدعم من القوات التركية.

وكان الرئيس التركى، أعلن أمس الخميس، السيطرة الكاملة للجيش السورى الحر والقوات التركية على بلدة الباب شمالى سوريا، موضحا أن الخط الفاصل بين مدينة حلب والباب صار تحت السيطرة الكاملة.

يذكر أن مقاتلين من المعارضة السورية يحاصرون مدينة الباب، التى يسيطر عليها تنظيم داعش منذ أسابيع، فيما تصاعدت حدة الاشتباكات بين الإرهابيين ومقاتلى المعارضة فى الأيام القليلة الماضية.