مصر للطيران تسير أول رحلة شحن جوي إلى روسيا

مراسل – ONA:

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران ان شركة الشحن الجوي قامت بتسير أولي رحلاتها الجوية الي العاصمة الروسية موسكو ، وذلك بعد توقف أكثر من عام، عقب سقوط الطائرة الروسية عقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ أواخر أكتوبر 2015.

واضافت المصادر، أن الرحلة خاصة وتم شحن 40 طن خضروات وفاكهة ، وقالت المصادر جاءت الرحلة بناء علي برتوكول تم توقيعه مع السلطات الروسية لتسيير الرحلة الي العاصمة الروسية موسكو، وأنه من المنتظر استمرار تسيير الرحلات خلال الفترات القادمة .

وكانت الحركة الجوية توقفت بين القاهرة وموسكو عقب سقوط الطائرة الروسية في صحراء شمال سيناء في 31 من أكتوبر للعام الماضي ، والتي راح ضحيتها 224 راكبا .