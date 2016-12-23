بعد زيارة سعد المجرد لها دنيا بطمة تتفقد هذه الطفلة

زارت الفنانة المغربية دنيا باطمة مؤخراً الطفلة آية التي تعاني من الوزن الزائد.

وبدت آية متفاجئة جداً بالزيارة التي خصّتها بها دنيا في منزلها في منطقة الحي الحسني في الدار البيضاء.

وكان في استقبال دنيا والد الطفلة آية، الذي قال في اتصال مع "سيدتي نت" إنه سعيد جداً بالزيارة التي كانت مفاجئة بالنسبة لهم.

وكانت آية قد وجّهت رسالة إلى بطمة لزيارتها، بعدما زارها الفنان سعد المجرد، وهو ما تفاعلت معه بطمة ساعتها، قبل أن تزورها مساء أمس .