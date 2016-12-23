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هكذا قرّرت سميرة سعيد أن تختم سنة 2016

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هكذا قرّرت سميرة سعيد أن تختم سنة 2016 هكذا قرّرت سميرة سعيد أن تختم سنة 2016

الجمعة 23-12-2016 13:13

تحيي النجمة المغربية سميرة سعي حفلاً غنائياً ليلة رأس السنة في أحد فنادق القاهرة (فندق سميراميس)، بمشاركة الفنان المصري "حكيم".
و حسب بيان وصل "سيدتي نت"، سيكون الحفل مسك ختام سنة من التألق، قادت خلالها النجمة المغربية نحو المشاركة في عدة مهرجانات في العديد من الدول العربية، كتونس (قرطاج)، وقطر (سوق واقف)، والمغرب (الموسيقى الروحية)، بالإضافة إلى إحياء عدة حفلات في (دار الأوبرا، العين السخنة)، والمغرب (ليلة القفطان 2016، وكوب 22 بمراكش)، ودبي (حفل اختتام الموسم الأول من برنامج Project Runway الشرق الأوسط).
يذكر أن النجمة سميرة سعيد أنهت مؤخّراً تصوير الأغنية الدعائية الخاصّة بفيلم "بترا"، تحت إدارة المخرج "عثمان أبو لبن."

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سيدتي

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