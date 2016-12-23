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ما هي المفاجأة التي ستقدّمها نيكول سابا في زفاف ابنة المنتج صادق الصباح؟

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ما هي المفاجأة التي ستقدّمها نيكول سابا في زفاف ابنة المنتج صادق الصباح؟ ما هي المفاجأة التي ستقدّمها نيكول سابا في زفاف ابنة المنتج صادق الصباح؟

الجمعة 23-12-2016 13:42

بيروت_ سيدتي نت

من المقرر أن تحيي الفنانة نيكول سابا حفل زفاف ابنة المنتج صادق الصباح اليوم الجمعة في بيروت، بحضور مجموعة من الفنانين الذين سيحضرون خصيصاً من من بينهم أحمد السقا وعمرو سعد.
نيكول سابا التي تعاونت مع الصباح في مسلسلها الاخير"ولاد تسعة"، ستفاجىء الحضور بغناء "التيتر" الخاص بالمسلسل لاول مرة في حفل الزفاف.
وكانت نيكول قد أثارت الجدل صباح أمس، بالصورة الجريئة التي نشرتها بمناسبة عيد زواجها الخامس من الفنان يوسف الخال، كما بالكلام الذي يعكس علاقتهما الجيدة والناجحة، حيث كتبت له "بعيد زواجنا الخامس..اول شي خمسة بعيون الحساد.. تاني شي واهم شي ما بقول الّا الله يحفظلي ياك انت وبنتنا.. ثمرة حبنا..وتضلّك عطول شريكي وصاحبي وخيي وسَندي ونصفي التاني وعشيقي وغرامي كلّو..من الآخر: بحبك
بدوره رد يوسف على نيكول بنشر صورة لدبل الزواج وفيديو حمل عنوان "وهج العشق" تضمن بعض المشاهد والتحضيرات لزفافهما وكتب قائلاً: متل اليوم من سنين تزوجنا، كان قرار مش بس من قلبي ولا من عقلي، قرار من نص قلب عقلي، وإنجاز العيلة هو معنى الحب وأحلى دواء للشفاء من الأنانية".

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سيدتي

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