توبا بيوكستون ترفض الحديث عن طلاقها أمام صديقها الجديد

في آخر ظهور لها في منطقة نيشانتاشي، مع صديقها الجديد الممثل الشاب أركان أفجي الذي يؤدي دور شقيقها كورهان في مسلسل "الشجاع والجميلة"، فاجأت وسائل الإعلام التركية الممثلة التركية توبا بيوكستون خلال خروجها من مقهى مع أركان أفجي، وقد بدا عليهما الانسجام والاستمتاع بوقتهما.

وحاولت وسائل الإعلام استدراجها للحديث عن تفاصيل طلاقها عن زوجها الممثل أونور صايلاك لكنها رفضت ذلك نهائياً، ولم تشبع فضول الصحافيين بتفاصيله الخاصة أمام صديقها الجديد الذي تصدّرت أخباره لأول مرة الصحافة التركية بقوة، منذ بدأ عرض مسلسل "الشجاع والجميلة".

وطلبت توبا من الصحافيين صراحةً ألا يسألوها عن انفصالها إطلاقاً لأنها لن تقدّم لهم الإجابة أبداً، وأضافت: "أيّ كلام سأقوله لن يفهم كما هو فعلاً بل سيفهم بشكل مختلف عمّا هو حقاً من الصحافيين".

وعندما تمّ سؤالها عن عام 2016 أجابت بأنه عام جيّد، وكل شيء على ما يرام في عملها الفني.

وحول تمنياتها في عام 2017، قالت: "أتمنّى أن يحبّ كلّ إنسان نفسه أولاً قبل أن يحبّ الآخرين لأنه إن أحبّ نفسه فلن يعادي الآخرين".

ولمحت الصحافة التقارب الكبير بين توبا بويوكستون وأركان أفجي من خلال سير توبا معه من دون تحفظ، ويدها فوق يده بشكل تلقائي وطبيعي وودّي جداً.

فهل ظهور توبا غير المتحفظ والحميم مع أركان أفجي دليل حدوث الطلاق رسمياً، برغم عدم إعلانه بعد من قبلها أو من قبل زوجها أونور صايلاك؟

وهل أركان أفجي صديق فقط؟

كلّها تساؤلات، والأيام المقبلة وحدها تملك الإجابة الكاملة عنها.

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