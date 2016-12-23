لماذا جمعت مجلة «سيدتي» كل هؤلاء النجوم على غلافها؟

أمسية ليست ككل الأمسيات. إذ أضيئت فيها شمعة الإبداع والتألق لنجوم الدراما العربية الذين حرصت مجلة «سيدتي» أن تحتفي بهم كعادتها خلال مشوارها الإعلامي الطويل. حفل تكريم عالي المستوى للفائزين في استبيان «سيدتي» عن الأعمال الدرامية للموسم الرمضاني 2016 أقيم بحضور حشد من الشخصيات البارزة الإدارية والإعلامية والفنية...

أمسية أسعدت نجومها الذين قدموا للشاشة العربية أعمالاً لامست قضايا المجتمع العربي الإنسانية والاجتماعية... ولم تغفل «سيدتي» أيضاً تكريم فنانين فازوا باستفتاءات سابقة لمساهمتهم في جعل الدراما العربية عين ولسان كل عربي. في السطور الآتية نستعرض أهم ما قاله نجوم «سيدتي» عن الحفل والتكريم، وغير ذلك. .

درة التونسية: صديقة الطفولة

جائزة أفضل ممثلة تونسية حصلت عليها الفنانة التونسية درة ضمن استفتاء «سيدتي» للموسم الرمضاني لعام 2016 عن دورها في مسلسل «الخروج»، الذي اعتبرته الفنانة درة من أهم الأعمال التي قدمتها. وقالت «إن نجاح مسلسل «الخروج» جاء من الروح الشبابية التي اتسم بها فهو عمل يعتمد على البطولة الشبابية والتقنيات المستخدمة». وعن تكريمها قالت: «أتوجه بالشكر لمجلة «سيدتي» وللجمهور الذي صوّت لي والذي إن دلّ على شيء فإنما يدلّ على مدى محبة وتقدير الجمهور للجهد المبذول في العمل»، وعبّرت عن سعادتها بفوزها لعدّة سنوات ماضية بهذا الاستفتاء وأكدت ثقتها بهذا التصويت الذي بني على آراء الجمهور دون تدخل أي جهة به، وكررت شـــكرها لمجلة «سيدتي» التي قامت بهذا الاستفتاء ونزاهته وذكرت أن «سيدتي» ترافقها منذ طفولتها.

سلوم حداد: وسام على صدري

الفنان سلوم حداد الفائز بجائزة أفضل ممثل سوري لعام 2016 عن دوره في مسلسل «الندم» لأدائه شخصية «أبو عبدو الغول»، هذه الشخصية التي لاقت نجاحاً واسعاً في الوطن العربي واعتبرها النقاد من أهم الشخصيات التي قدمها خلال مسيرته الفنية الطويلة، قال عن تكريمه من قبل مجلة «سيدتي»: «أعتبر هذا التكريم وسام شرف أضعه على صدري جاء بعد تعب وجهد كبيرين. ولهذا التكريم قيمة خاصة لديّ كونه جاء من خلال تصويت الجمهور ولم يتدخل به أي جهة كانت. ومن قامت به هي شركة عالمية مختصة بذلك. ومن هنا تأتي قيمة هذه الجائزة. وأقدم شكري لكل من صوّت لي. وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم دائماً».

حبيب غلوم: استبيان جمهوري خالص وصادق

جائزة أفضل ممثل خليجي لعام 2016 حصدها الفنان حبيب غلوم عن دوره في مسلسل «خيانة وطن». وقد اعتبر هذا العمل بأنه أحد مكاسب الدراما الخليجية التي تمكنت من توضيح حقائق لفئة يمكن أن تعتبر الأقل احتكاكاً بوسائل التواصل الاجتماعي التي باتت تشكل آراء الكثيرين، وهي فئة كبار السن، وأكد أنه «لمس من خلال تجربة شخصية تمثلت في ولده راشد، كيف أنه يمكن لشباب يافعين أن يتابعوا عملاً درامياً محلياً، حينما يقتنعون بأن أحداثه تحاكي واقعاً بأسلوب فني محترف، لاسيما أن هذه الشريحة اعتادت على متابعة أعمال درامية أجنبية»، وعن تكريمه من قبل مجلة «سيدتي « قال إن أجمل هدية للفنان هي محبة وتقدير الجمهور الذي دلّ عليه استبيان «سيدتي» واعتبره استبياناً جمهورياً خالصاً وصادقاً وأكد بأنه يعتز بهذا التكريم.

ظافر العابدين: العمل الجماعي منحني جائزة أفضل ممثل

حاز الفنان ظافر العابدين جائزة أفضل ممثل تونسي عن دوره في مسلسل «الخروج» واعتبر «العابدين «أن سبب نجاح العمل هو الروح الجماعية والابتعاد عن الغيرة فكل ممثل في العمل كان بطلاً». وعبّر عن سعادته بهذا التكريم من قبل مجلة «سيدتي» وأكد أنه فخور جداً بهذا التكريم وقال: «إن قيمة التكريم تأتي من أن لجنة مختصة مشرفة عليه والتصويت جاء من قبل الجمهور، والأهم أن مجلة «سيدتي» منتشرة من الشرق للغرب والتصويت شامل وليس من منطقة واحدة».

هيفاء حسين: «خيانة وطن» أهداني الفوز

عن دورها في مسلسل «خيانة وطن»، نالت الفنانة البحرينية هيفاء حسين جائزة أفضل ممثلة خليجية لعام 2016، وهو العمل الذي تطرّق إلى التنظيم السرّي لجماعة الإخوان المسلمين وكشف علاقاتهم وخططهم وتواصلهم مع بقية الإخوان في الدول العربية، والذي تحدث عن تاريخ هذه الجماعة وكيف بدأت وما هي أهدافها الحقيقية، حيث دارت الأحداث في الإمارات وشمل الموضوع علاقات الإخوان في جميع الدول العربية، باعتبار أنّ التوجّه إماراتي عربي. وعن تكريمها اليوم من قبل مجلة «سيدتي»، عبّرت هيفاء حسين عن فخرها بهذه الجائزة، خصوصاً أنها حصلت عليها من قبل تصويت الجمهور، وتمنت أن تكون عند حسن ظنهم.

ونهو تشنج: أفتخر بتكريم مجلة «سيدتي»

الفنان الكوري الأصل ونهو تشنج فاز بجائزة أفضل وجه جديد في الاستبيان عن مشاركته في مسلسل «ساق البامبو» الذي تحدث عن معاناة فئة كبيرة من الخليجيين والمأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم. العمل قدم ونهو تشنج لأول مرة على الشاشة العربية وكان بمثابة جواز سفر دخل به تشنج إلى الدراما العربية. وأكد أن تكريمه من قبل مجلة «سيدتي» يجعله يشعر بالفخر. ورأى أن أهمية التكريم أيضاً جاءت كونه أول ممثل كوري يكرم في مجلة «سيدتي».

علي العلياني: مجلة رائدة وخطواتها مدروسة

جائزة أفضل مقدم برامج منوعات حصل عليها الإعلامي علي العلياني ضمن الاستفتاء. والعلياني اسم معروف في عالم الإعلام بحرفيته ومهنيته العالية في تقديم برامج المنوعات. وعن تكريمه من قبل مجلة «سيدتي» قال: «أعتبر تكريمي شيئاً هاماً من قبل مجلة عريقة على مستوى الوطن العربي والعالم ورائدة في مجال الصحافة وخطواتها دائماً مدروسة ومذهلة بطريقة تواصلها وتطورها حتى على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي». وبارك أيضاً انطلاق موقع «سيدتي» الإنكليزي واعتبرها خطوة تحسب لإدارة مجلة «سيدتي»، والملفت بأنه صرح لـ«سيدتي» بأنه مبتعد عن التكريمات والجوائز لأن لديه شكوكاً تجاه هذه الجوائز، ولكن يؤمن بمصداقية استفتاء «سيدتي» ونزاهته، لذلك كان سعيداً به ويعتبره وساماً على صدره سيتذكره دائماً.

هند صبري: مجلة محترمة

مجلة «سيدتي» كرمت الفنانة هند صبري الفائزة في استفتاءات سابقة ورأت صبري «أن هذا التكريم يعني لها الكثير؛ كونه من مجلة عريقة كمجلة «سيدتي». فهي مجلة محترمة وتحترم قراءها و«الاون لاين فلورز». وأكدت أن وجودها في هذه المناسبة نابع من تقديرها واحترامها لهذه المجلة التي تواكب وتدعم وتقدر الفنانين وقدمت شكرها للناس الذين يشاركون في الاستفتاء وللجمهور الصادق في آرائه.

فايز السعيد: «سيدتي» تجاوزت المحلية لتصبح عالمية

اعتبر الفنان الإماراتي فايز السعيد أن «هذا التجمع الفني الذي تقوم به «سيدتي» على مستوى الوطن العربي وتجمعهم على قلب واحد وعلى المحبة شيء عظيم». وأكد أن تكريمه من قبل مجلة «سيدتي» هو شرف كبير له، خصوصاً أنها مجلة عريقة تهتم بالفنانين وبأخبارهم ليس على مستوى الوطن العربي بل أيضاً على مستوى الفن التركي وبوليوود وهوليوود.

سوزان نجم الدين: فخر لكل الإعلام العربي

كرمت مجلة «سيدتي» الفنانة السورية سوزان نجم الدين التي قالت إن تكريمها من قبل مجلة رائدة في عالم الإعلام العربي لها باع طويل في مجال الميديا وأثبتت مصداقيتها وبنت ثقة بينها وبين جمهورها يعني لها الكثير، إضافة لكونه جاء بناء على تصويت الجمهور. وأضافت أنها وصلت من سورية خصيصاً لحضور حفل التكريم، رغم انشغالها بتصوير دورها في مسلسل «شوق»، وظروف التصوير الصعبة والمرهقة حيث يتم التصوير في منطقة باردة جداً.

ميساء مغربي: التكريم يعني لي الكثير

عبّرت الفنانة ميساء مغربي عن سعادتها بهذه الجائزة، خاصة أنها جاءت من مجلة عريقة تعتبر من أهم المجلات العربية وتتمتع بمصداقية ومرجعية، وقالت إنها تربت ونشأت على تصفحها وأضافت: «تشاركنا معها لحظات انتصار وأحداث سواء فنية أو إنسانية ومن المؤكد أنها تعني لي الكثير»، هكذا عبّرت مغربي عن تكريمها من قبل «سيدتي».



باسم سمرة أهدي تكريمي لجمهوري

عبّر الفنان المصري باسم سمرة عن سعادته بتكريم مجلة «سيدتي» وقال: «من المشرّف أن يكرّم الفنان من مجلة عريقة لها اسم على مدى عدة أجيال، فمجلة «سيدتي» رافقتنا منذ بداياتنا، حتى أنني كنت أتابعها قبل دخولي الفن. كما أن هذا التكريم جاء بناء على تصويت الجمهور على مستوى الوطن العربي، لذا أحب أن أقدم هذه الجائزة لجمهوري».

روز عربجي: المجلة الأولى ومجلة المرأة العربية

اعتبرت الإعلامية ومستشارة التجميل روز عربجي بأن تكريمها من قبل مجلة «سيدتي» وسام شرف لها، وخصوصاً أنها مجلة المرأة العربية وهي المجلة الأولى في الوطن العربي. وأكدت أن هذا التكريم يعني لها كثيراً وقالت: «أنا من متابعي المجلة وهي متطورة بشكل دائم».

ما الحديث الذي تبادلته سوزان نجم الدين وهند صبري؟ بمَ عبّرت درة لزميلها ظافر العابدين؟ ماذا جرى مع ميساء مغربي وسلوم حداد؟ من هو الفنان الذي حرصت هيفاء حسين على تصويره في الحفل؟ كل الإجابات عن هذه الأسئلة وغيرها في العدد 1868 من مجلة "سيدتي" الموجود حالياً في الأسواق.

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