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انتهاء أزمة الطائرة المختطفة واعتقال الخاطفين

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انتهاء أزمة الطائرة المختطفة واعتقال الخاطفين انتهاء أزمة الطائرة المختطفة واعتقال الخاطفين

اعتقلت السلطات المالطية خاطفي الطائرة الليبية فور نزولهما من الطائرة.

وأكد رئيس وزراء مالطا ان الخاطفين غادرا الطائرة مع الطاقم، معلنا انتهاء اختطاف الطائرة الليبية باستسلام الخاطفين.

كانت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإفريقية، وهي شركة طيران ليبية، قد اختطفت فغي وقت سابق الجمعة، عندما كانت في طريقها من سبها جنوبي البلاد إلى طرابلس في الشمال الغربي، حيث أجبرها خاطفان مسلحان على تحويل وجهتها إلى مالطا، الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط.

والطائرة المختطفة من طراز “إيرباص إيه 320″، وعلى متنها 118 شخصا، هم 7 أفراد من الطاقم و82 رجلا و28 امرأة وطفلا.

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