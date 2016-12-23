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«مميش» يشهد تجربة تشغيل كوبري النصر ببورسعيد

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«مميش» يشهد تجربة تشغيل كوبري النصر ببورسعيد «مميش» يشهد تجربة تشغيل كوبري النصر ببورسعيد

مميش في قناة السويس الجديدة

شهد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، واللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية اليوم الجمعة تجربة عملية لتشغيل كوبري النصر العائم ببورسعيد ومرور شاحنتين وزنهما 70 طنا على الكوبري وعبور ثلاث سفن عملاقة من فتحة الكوبري.

وأشاد رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء محمد عرفان، بنجاح التجربة وأعرب عن فخره بهذا الإنجاز الذي تحقق بالسواعد المصرية لرجال هيئة قناة السويس وشركاتها،كما أشاد بجودة ودقة التنفيذ الذي لم يتجاوز زمنه تسعة أشهر بتصميم وتنفيذ مصري 100%.

بدوره أكد الفريق مهاب مميش الاستعداد التام لهيئة قناة السويس لافتتاح الكوبري بعد التأكد من اكتمال وسلامة جميع عناصر وأساليب التشغيل والتأمين، وقال إن الكوبري مستعد لاستقبال السيارات بجميع أنواعها وإن زمن المرور على الكوبري لا يتجاوز دقيقتين ونصف وزمن فتح الكوبري وإغلاقه لا يتجاوز أربع دقائق.

وأجريت تجربة المرور اليوم بحضور ممثلين عن هيئة الطرق والكباري الذين أقروا سلامة الكوبري وصلاحيته الكامله لعبور السيارات والمركبات حتى حمولة 70 طنا.

كما صرح الفريق مميش بأن كوبري النصر العائم ببورسعيد هو هدية السيد الرئيس عبد الفتاح لشعب بورسعيد البطل بمناسبة الاحتفال بذكرى أعياد النصر.

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