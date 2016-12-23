وزير البترول الكويتي يغادر القاهرة

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، عصام المرزوق وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي، عقب رئاسته للدورة الحالية لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوبك”، والتي عقدت أمس الخميس بالقاهرة .

ناقش الاجتماع نشاطات “أوبك” لعام 2016، ومنها بحث شؤون البيئة وتغير المناخ ومتابعة تطورات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والآليات القانونية المنبثقة عنها بعد “اتفاق باريس 2015″ والاطلاع على مخرجاتها.

كما استعرض الاجتماع الدراسات التى أنجزتها “أوبك”، خلال النصف الثاني من 2016، ومن بينها دراسة “مزيج الطاقة في الدول الأعضاء في منظمة أوبك – الواقع الحالي وفرص التنوع”.