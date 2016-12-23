أستاذ جهاز هضمى:الجرثومة الحلزونية تنتقل من اللعاب وتسبب أوراما بالمعدة

كتبت أمل علام

أجاب الدكتور محمد على عز العرب أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بالمعهد القومى للكبد، أنه لم يثبت وجود أى علاقة بين الإصابة بالجرثومة الحلزونية وحدوث سرطان أو أورام بالقولون، ولكن هناك بعض المضاعفات بين الإصابة بالجرثومة الحلزونية خاصة الأنواع الشرسة، والتى تسبب مضاعفات على الجهاز الهضمى، وهى نوعان منها مثل "فاك" و"كاج" وهما يسببان مضاعفات على المعدة والاثنى عشر، خاصة قرحة الاثنى عشر مؤكدا أن أكثر من 95% من أسباب قرحة الاثنى عشر الإصابة بالجرثومة الحلزونية، ومن الممكن أن تؤدى فى نسبة قليلة إلى الإصابة بنوع من الأورام الليمفاوية الموضعية "مالت" وهى ناتجة عن الإصابة بالجرثومة الحلزونية.

وأضاف أنه فى حالة الإصابة بالأنواع الشرسة من الجرثومة الحلزونية فإنه يجب علاجها بالعلاجات المتفق عليها فى البروتكولات العلاجية، مثل العلاج الثلاثى، أو الرباعى مع متابعة الأنواع المقاومة للعلاج، وعمل منظار علوى للجهاز الهضمى للاطمئنان على حالة الغشاء المخاطى للمعدة والاثنى عشر مع أخذ عينات إذا تطلب الأمر.

وأوضح أن الجرثومة الحلزونية منتشرة على مستوى العالم كله، ومن الممكن أن تحدث العدوى من اللعاب، وتكون الإصابة ناتجة عن التلوث من خلال الطعام والشراب، وتنتشر حتى بين الأطفال والشباب، وتصل إلى 70% فى بعض الدول، وتبلغ الإصابة فى مصر إلى أكثر من 90%، ولكن الأنواع الشرسة أقل من هذه النسب، والتى تسبب المضاعفات.