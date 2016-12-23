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رئيس نادى بيلا: عمومية الجبلاية قررت إنشاء لجنة الأخلاق بدون صلاحيات

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رئيس نادى بيلا: عمومية الجبلاية قررت إنشاء لجنة الأخلاق بدون صلاحيات رئيس نادى بيلا: عمومية الجبلاية قررت إنشاء لجنة الأخلاق بدون صلاحيات

>محمد مراد - حاتم رضا

كشف الحسن عبد الفتاح رئيس نادي بيلا أن الجمعية العمومية للجبلاية وافقت على إنشاء لجنة القيم والأخلاق فقط فيما رفضت الصلاحيات والاختصاصات التي وضعها اتحاد الكرة .

 

قال عبد الفتاح إن الجبلاية ستعيد النظر في هذه الصلاحيات قبل مناقشتها في اجتماع قادم لعمومية الجبلاية .

 

تعقد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، اليوم الجمعة، اجتماعًا طارئًا بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر لمناقشة تعديل لائحة النظام الأساسى، وحدد مجلس إدارة الجبلاية برئاسة هانى أبو ريدة، البنود التى سيتم تعديلها خلال الجمعية العمومية الطارئة


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