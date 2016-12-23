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تأجيل مناقشة تعديلات لائحة الجبلاية لأجل غير مسمى

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تأجيل مناقشة تعديلات لائحة الجبلاية لأجل غير مسمى تأجيل مناقشة تعديلات لائحة الجبلاية لأجل غير مسمى

> محمد مراد - حاتم رضا

                       

قررت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة تأجيل مناقشة التعديلات المقترحة على لائحة الجبلاية لأجل غير مسمى، بعدما رفضت أغلب الأندية المقترحات اليوم .

 

ووافقت الجمعية فقط على تشكيل لجنة التظلمات ولجنة القيم بدون صلاحيات فيما تم تأجيل باقي جدول الأعمال لأجل غير مسمى.

 

وتعقد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، اليوم الجمعة، اجتماعًا طارئًا بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر لمناقشة تعديل لائحة النظام الأساسى، وحدد مجلس إدارة الجبلاية برئاسة هانى أبو ريدة، البنود التى سيتم تعديلها خلال الجمعية العمومية الطارئة .


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