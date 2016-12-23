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استوحي من بيونسيه مكياجك لنهاية الأسبوع

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الجمعة 23-12-2016 14:23

تتعدد الصفات الجمالية التي تتميز بها بيونسيه Beyonce إلا أن لجاذبية عينيها قوة تأثير كبيرة. وهي تدرك تماماً كيفية اعتماد المكياج المناسب لشكل ولون عينيها. إليك في هذا الموضوع المستحضرات اللازمة للحصول على مكياج عيون لامع على غرار بيونسيه Beyonce الذي يعتبر من آخر صيحات الجمال.


1.مجموعة ظلال عيون " بريشيس أمبرويدري" Precious Embroidery من " ديور" Dior
2. ايلاينر " لور أيلاينر"L’Or Eyenliner من "غيرلان" Guerlain
3.ماسكرا " فينومين أيس" Phenomen Eyeمن " جيفنشي" Givenchy
4. كريم العناية بالعينين " ميفيانس أكسبير أي كونتور" Merveillance Expert Eye Contour من " نوكس" Nuxe
5.بودرة الوجنتين " جو كونتراست ايبر فراش" Joues Contrastes Hyper Fresh من " شانيل" CHANEL
6.أحمر شفاه " بلو نيكتار" Blue Nectar من " ماك" Mac

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سيدتي

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