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السعودية تخطط لاقتراض 10-15 مليار دولار من الأسواق العالمية فى 2017

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السعودية تخطط لاقتراض 10-15 مليار دولار من الأسواق العالمية فى 2017 السعودية تخطط لاقتراض 10-15 مليار دولار من الأسواق العالمية فى 2017

قال محمد التويجرى الأمين العام للجنة المالية فى الديوان الملكى السعودى إن المملكة تخطط لاقتراض ما بين عشرة مليارات و15 مليار دولار من الأسواق العالمية فى 2017 ونحو 70 مليار ريال من السوق المحلية.

وجاءت تصريحات التويجرى خلال مقابلة مع تلفزيون العربية تم بثها اليوم الجمعة.

وأصدرت سندات سيادية بقيمة 17.5 مليار دولار فى أكتوبر تشرين الأول فى أول إصدار لسندات سيادية دولية وجمعت عشرة مليارات دولار من قرض دولى فى وقت سابق من العام.

كما أصدرت الحكومة منذ منتصف 2015 سندات محلية شهرية بقيمة 20 مليار ريال حتى سبتمبر أيلول الماضى قبل أن تتوقف عن إصدار هذه السندات.

كان وزير المالية محمد الجدعان قال لرويترز خلال مقابلة مساء أمس الخميس من المتوقع أن تستأنف المملكة إصدار السندات بالعملة المحلية فى الربع الأول من 2017 لكنها ستعمل على ضمان ألا تؤثر الإصدارات على احتياجات القطاع الخاص للتمويل أو على السيولة بالقطاع المصرفي.

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مصر 365

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