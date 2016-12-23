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النائب الأسبق لمرشد الإخوان يتحدث عن مستقبل التنظيم في «الجمعة في مصر»

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النائب الأسبق لمرشد الإخوان يتحدث عن مستقبل التنظيم في «الجمعة في مصر» النائب الأسبق لمرشد الإخوان يتحدث عن مستقبل التنظيم في «الجمعة في مصر»

الإعلامية الدكتورة ياسمين سعيد

كتبت – إ نجي لطفي

تسضيف الإعلامية الدكتورة ياسمين سعيد الدكتورة محمد حبيب نائب مرشد جماعة الإخوان سابقا، اليوم الجمعة، في برنامجها “الجمعة في ” المذاع على قناة mbc مصر.

ويتحدث حبيب، خلال اللقاء عن مستقبل التنظيم خصوصا بعد انعقاد مجلس شورى الجماعة لأول مرة فى القاهرة مؤخرا، بالإضافة إلى توقعاته عن محاولات أعضاء الجماعة خلال الفترة القادمة لزعزعة الاستقرار بأي شكل وإيهام المجتمع الغربي بأن الأحوال في مصر غير مستقر.

برنامج “الجمعة في مصر” يعرض كل جمعة على قناة MBC مصر من الساعة السادسة وحتى الثامنة مساء، ويقدم كل ما يهم المواطنين من أخبار، بالإضافة إلى عدد من الفقرات المتنوعة بين السياسة أو الاقتصاد أو الرياضة أو الفن .

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