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أمراض يداويها اختصاص جراحة الأجنّة

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الجمعة 23-12-2016 15:50

صار طب الأجنة اليوم يهتمّ بالصور التي يتم أخذها خلال الأشهر الثلاثة الأولى، وبواسطتها يتمكن من تشخيص 80 % من تشوّهات الجنين، الدكتور وائل البنا، أستاذ طب النساء والتوليد وجراحة الأجنة ومدير مستشفى «حواء» يوضح أهم الأمراض التي يعالجها هذا الاختصاص.

1- نقل دم للجنين عبر المنظار، حيث يتم الدخول إلى الحبل السري، وإدخال إبرة من نوع خاص؛ لتزويده بسنتيمترين في حالات الأنيميا الحادة لديه، وفي حالات الالتهاب الفيروسي وفي حالات ((RH.
2- فصل الدورة الدموية للتوأمين في الحالة التي يكون فيها التوأمان متصلين دموياً بمشيمة واحدة، فينتقل جزء من الدورة الدموية من جنين إلى آخر، فيصاب أحدهما بفشل في عضلة القلب، فيما يصاب الثاني بأنيميا حادّة في ظاهرة تسمى TTTS (Twin to twin) transfusion syndrome.
3- إزالة الأورام الظاهرة في جسم الجنين.
4- علاج الفتق في الحبل الشوكي الذي ينتج عنه خروج في الحبل الشوكي عن طريق الجلد إلى الخارج، ما يؤدي إلى سحب لأنسجة المخ Spina Bifida .
5- انسداد قناة مجرى البول، ما يؤدي إلى تضخّم المثانة ورجوع البول إلى الكلى، فينتج فشل في وظيفة الكلى.
6- علاج فتق الحجاب الحاجز الذي يفصل الرئتين عن المعدة والكبد، تجنباً لخروج هذه الأعضاء من مكانها إلى مكان تكوين الرئتين، فلا تتكوّنان بشكل طبيعي وسليم، ما يقود نحو وفاة الجنين، أو ضعف التنفس لديه لاحقاً في حياته.

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سيدتي