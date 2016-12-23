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ضبط تاجر لاستيلائه على 850 كيلو سكر و276 زجاجة زيت بالبحيرة

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ضبط تاجر لاستيلائه على 850 كيلو سكر و276 زجاجة زيت بالبحيرة ضبط تاجر لاستيلائه على 850 كيلو سكر و276 زجاجة زيت بالبحيرة

>البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، اليوم، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط تاجر تموينى لاستيلائه على 850 كيلو سكر و276 زجاجة زيت بالبحيرة.

 

شن رجال مباحث فى البحيرة برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة واللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية، وقد أسفرت الحملة عن ضبط "صاحب مصنع طوب كائن بقرية درشابة مركز الرحمانية لقيامة بتجميع كمية (4000) لتر سولار لاستخدمها بالمصنع، وتحرر المحضر اللازم. 

 

كما تم ضبط قائد السيارة رقم "ق ع ل 2859" بمدينة كوم حمادة لحيازته كمية 2.600 طن بلاستيك خام "جرش" مجهول المصدر، وتحرر المحضر اللازم، وضبط  تاجر تموينى بمدينة رشيد، لقيامة بالتصرف فى كمية 808 كيلو سكر تموينى مدعم، مخصصه للتوزيع على البطاقات التموينية، وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه، وتحرر المحضر اللازم، ومندوب شركة للمبيدات الزراعية، قائد السيارة رقم " ب د ج 3427" لحيازته 704 عبوة مبيدات زراعية، و25 كيلو بوتاسيوم مجهول المصدر، وتحرر المحضراللازم. 

 

وأخيرا تم ضبط تاجر تموينى، وصاحب محل بقالة كائن عزبة الحمامى مركز أبو حمص، بالاستيلاء والتصرف فى حصص المقررات التموينية المدعمة وصرف السلع، "سكر، زيت تموينى مدعم" والمخصص للتوزيع على المواطنين بنظام البطاقات التموينية الذكية، لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبمراجعة الفواتير والسجلات الخاصة بالمحل، تبين إستيلائه وتصرفه فى 850 كيلو سكر تموينى مدعم، و276 زجاجة زيت تموينى مدعم، وتحرر المحضر اللازم. 


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مصر 365

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