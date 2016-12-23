مميش ورئيس الرقابة الإدارية يشهدان تجربة عملية لتشغيل كوبرى النصر العائم

الإسماعيلية – جمال حراجى

شهد الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، واللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، صباح اليوم الجمعة، تجربة عملية لتشغيل كوبري النصر العائم ببورسعيد و مرور شاحنتين 70طن على الكوبري وعبور ثلاث سفن عملاقة من فتحة الكوبري.

وأشاد اللواء محمد عرفان بنجاح التجربة، وأعرب عن فخره بهذا الإنجاز الذي تحقق على يد السواعد المصرية لرجال هيئة قناة السويس وشركاتها، كما أشاد سيادته بجودة ودقة التنفيذ الذي لم يتجاوز تسعة أشهر بتصميم وتنفيذ مصري 100%.

كما أعرب الفريق مميش عن سعادته بالزيارة الكريمة للسيد الوزير، مؤكداً على الاستعداد التام لهيئة قناة السويس لافتتاح الكوبري بعد التأكد من اكتمال وسلامة جميع عناصر وأساليب التشغيل والتأمين.

وأكد مميش على استعداد الكوبري لاستقبال السيارات بجميع أنواعها، مشيراً إلى أن زمن المرور على الكوبري لا يتجاوز دقيقتين ونصف، وأن زمن فتح الكوبري وإغلاقه لا يتجاوز أربع دقائق وتمت تجربة المرور اليوم بحضور ممثلين عن هيئة الطرق والكباري الذين أقروا سلامة الكوبري وصلاحيته الكاملة لعبور السيارات والمركبات حتى حمولة 70ط ن مشيرا إلى أن كوبري النصر العائم ببورسعيد هو هدية الرئيس عبد الفتاح السيسى لشعب بورسعيد البطل بمناسبة الاحتفال بذكرى أعياد النصر ببورسعيد.