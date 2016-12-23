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إتحاد طلاب جامعة الإسكندرية يشكل لجنة لتعديل اللائحة الطلابية

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إتحاد طلاب جامعة الإسكندرية يشكل لجنة لتعديل اللائحة الطلابية إتحاد طلاب جامعة الإسكندرية يشكل لجنة لتعديل اللائحة الطلابية

>الإسكندرية – أسماء على بدر

قرر اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية بتشكيل لجنة لمناقشة وتعديل اللائحة الطلابية، وذلك بعد مخاطبة وزارة التعليم العالى اتحاد الجامعة لاستماع لأراء الطلاب والكوادر الطلابية فى اللائحة وتعديلها، فقد تم اسناد رئاسة اللجنة الى مستشار اتحاد الطلاب محمود المصرى واكتيار الكوادر الطلابية بجامعة الإسكندرية للمشاركة فى اللجنة.

 

وفقد تقرر تشكيل اللجنة من أحمد محمد عبدالرازق كلية العلوم، محمد عصام ابو المحاسن، كلية التجارة، مروان ابو عوف، كلية الطب البشرى، أحمد مصطفى عبدالله، كلية الآداب، أحمد سعد، كلية الآداب، شروق محمد، كلية الآداب، محمود الجلجمونى، كلية الهندسة، عمر محمد، كلية الاقتصاد وعلوم السياسية، الاء دويدار، كلية التربية الرياضية بنات، محمود أشرف الروبى، كلية الحقوق، مصطفى يحيى، كلية العلوم، نادية يسرى، كلية الزراعة.

 


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