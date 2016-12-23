الطب البيطرى: رؤوس الحمير المذبوحة تتبع السيرك القومى بالعاشر من رمضان

كتبت منال العيسوى

أكد الدكتور أشرف حجازى مدير الإدارة العامة للطب البيطرى بالعاشر من رمضان أن رؤوس الحمير التى عثر عليها فى صحراء المجاورة 33 بالعاشر من رمضان، تتبع السيرك القومى الموجود حاليا بالعاشر، وتم التحقيق مع المسئول عن الذبح للسيرك ويسمى أحمد عبد الستار أحمد محمد، الذى أكد أنه بالفعل تم ذبح الحمير، والتعاقد مع أحد الأشخاص الذى يجمع مخلفات الذبح ويرسلها إلى مصانع الأعلاف، للتخلص منها بالطريقة الأمنة لكنه ألقى بها فى الصحراء.

وأضاف الدكتور أشرف حجازى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تحرير محضر ضده وتوقيعة على إقرار بالتخلص منها فى المدن الخاص بجهاز مدينة العاشر من رمضان.

كانت إدارة الطب البيطرى بالعاشر من رمضان، ولجنة من جهاز العاشر من رمضان، برئاسة الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جهاز العاشر، والدكتور محمد على من آثار إدارة الصحية بالعاشر، كثفوا جهودهم منذ الصباح لمعرفة تفاصيل الواقعة، إضافة إلى أنه سيتم عمل حملات تفتيش مكثفة على محلات اللحوم والمطاعم والكباب.