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الوحدة يطالب الأهلى بالرد "الرسمى" على عرض زكريا وجمعة

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الوحدة يطالب الأهلى بالرد "الرسمى" على عرض زكريا وجمعة الوحدة يطالب الأهلى بالرد "الرسمى" على عرض زكريا وجمعة

>كتب فتحى الشافعى

طالب نادي الوحدة السعودي  نظيره الأهلي بالرد رسمياً على العرض الذى سبق وقدمه لضم ثنائي الأهلي مؤمن زكريا وصالح جمعة خلال انتقالات يناير الشتوية المُقبل على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

ورغم أن حسام البدري المدير الفني للأهلي سبق وأعلن رفضه فكرة الاستغناء عن زكريا أو جمعة خلال يناير المقبل لحاجة الفريق لجهود الثائي ، إلا أن الأهلي لم يخطر النادي السعودي بهذه الرفض بشكل رسمي.

وطلب الوحدة الذى يقود المدرب المصري عادل عبد الرحمن من الأهلي خلال الساعات الماضية حسم مصير هذا العرض والبت فيه بشكل رسمي، حتى يبحث عن لاعبين آخرين في يناير إذا فشلت محاولات ضم زكريا أو جمعة.

من جانبه ، قال عصام سراج الدين مدير التعاقدات بالأهلي ، إن حسام البدري لم يُخطره بالرد على عرض الوحدة ، موضحاً لـ"اليوم السابع" أن النادي السعودي قدم عرضاً رسمياً لضم زكريا وجمعة ومازال ينتظر الرد الرسمي من الأهلي وسنقوم بالرد عليه خلال الساعات المقبلة بعد معرفة رأي الجهاز الفني.


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