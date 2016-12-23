الجبلاية: لا يحق للأهلي والزمالك التصويت على تعديلات اللائحة

كتب محمد مراد - حاتم رضا

كشف مصدر قانونى باتحاد الكرة أنه لا يحق لناديى الأهلي والزمالك التصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسى للجبلاية خلال اجتماع الجمعية العمومية المقام حاليا بمدينة 6 أكتوبر.

وقال المصدر إن الأهلي والزمالك لم يسجلا حضورهما فى الكشوف قبل غلق باب التسجيل، وبالتالى لا يحق لهما الحضور أو التصويت.

وتعقد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، اليوم الجمعة، اجتماعًا طارئًا بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر لمناقشة تعديل لائحة النظام الأساسى، وحدد مجلس إدارة الجبلاية برئاسة هانى أبو ريدة، البنود التى سيتم تعديلها خلال الجمعية العمومية الطارئة.