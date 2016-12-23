الأهلي يتقدم باحتجاج ضد ناشئى الداخلية بسبب واقعة "تزوير"

كتب رمضان حسن

تقدم مسئولو قطاع الناشئين بالنادى الأهلى برئاسة محمود صالح، بمذكرة احتجاج لمنطقة القاهرة لكرة القدم ضد نادى الداخلية مطالبا باحتساب نتيجة المباراة التى جمعت فريق الأهلى مواليد 2003 بنظيره الداخلية لصالح الأحمر.

وجاء احتجاج الأهلى بسبب إشراك الداخلية لاعبًا آخر بخلاف اللاعب زياد منتصر صبحى الشربينى الذى تم تسليم بطاقة قيده لحكام المباراة.

وكشف الموقع الرسمى للأهلى أن الاحتجاج الذى تقدم به النادى يؤكد أن اللاعب الذى شارك فى مباراة دورى البراعم يوم السبت الموافق 10 ديسمبر ليس هو صاحب البيانات المقيد بها وقد تم إثبات ذلك من المدرسة التابع لها، بما يفيد أن الأوراق المقدمة لمنطقة القاهرة غير صحيحة.

وطلب النادى فى مذكرة الاحتجاج احتساب نتيجة مباراة الفريقين لصالح الأهلى بعدما تم إرفاق المذكرة بأصل خطاب المدرسة المدون به صورة صاحب البيانات الأصلي، بالإضافة لصورة طبق الأصل من الأوراق المقدمة لمنطقة القاهرة لقيد اللاعب تثبت أن البيانات لشخص آخر.