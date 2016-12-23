مرتضى منصور: لو تم تشكيل لجنة القيم استقالتى جاهزة

محمد مراد و حاتم رضا و عمرو عبد العاطى - تصوير حازم عبد الصمد

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه في حال الموافقة من الجمعية العمومية لاتحاد الكرة على تشكيل لجنة القيم فسيتقدم باستقالته من رئاسة الزمالك.

تابع رئيس الزمالك:" لجنة القيم يتم تفصيلها لمرتضى منصور، والوحيد الذى يمتلك محاسبة رئيس أو عضو هو الجمعية العمومية للنادى التابع له أما خلاف ذلك فهو باطل".

وتعقد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، اليوم الجمعة، اجتماعًا طارئًا بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر لمناقشة تعديل لائحة النظام الأساسى، وحدد مجلس إدارة الجبلاية برئاسة هانى أبو ريدة، البنود التى سيتم تعديلها خلال الجمعية العمومية الطارئة .