من هي برأيك النجمة السورية الأكثر أناقة؟

تتميز النجمات السوريات بجمالهن الراقي وبموهبتهن العالية في الفن إن كان في مجال التمثيل أو الغناء، وكثيرات منهن يتميزن بأسلوبهن الرائع في الموضة، إذ دخلن ولأكثر من مرة قائمة النجمات العربيات الأكثر أناقة. واليوم، جمعنا بعض أبرز إطلالات النجمات السوريات المتنوعة في محاولة لاختيار الأكثر أناقة من بينهن.

والمنافسة كانت بين كل من: "كندة علوش"، و"نسرين طافش"، و"أصالة نصري"، و"ديمة قندلفت"، و"سلافة معمار" وديمة الجندي"، و"سلاف فواخرجي"، و"ديمة قندلفت".

وطبعاً، لكل من هؤلاء النجمات أسلوبها الخاص في الموضة وإطلالتها التي تميزها عن غيرها، إن كان في التنسيقات الكاجوال، أو في فساتين السهرة. لكنّ النجمتين الأكثر تميزاً في عام 2016 من ناحية الأناقة هما: "نسرين طافش"، و"سلافة معمار"، حيث أحرزتا بالفعل تقدماً ملحوظاً وشاهدناهما في إطلالات رائعة وفاخرة. وأنت، من برأيك النجمة السورية التي تستحق لقب الأكثر أناقة؟ شاهدي الصور واختاري.