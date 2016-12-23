فرانكا سوزاني رئيسة تحرير فوغ الإيطالية في ذمة الله

عن عمر ناهز الـ 66 عاماً، توفّيت رئيسة تحرير مجلة فوغ بنسختها الإيطالية فرانكا سوزاني Franca Sozzani. الخبر أعلنته مجلة فوغ الإيطالية على لسان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة النشر كوندي ناست إنترناشونال، جوناثان نيوهاوس، الذي أكد أن فرانكا توفّيت في منزلها في مدينة ميلانو بعد معاناة مع المرض استمرت لعام، وكان بجانبها ابنها الوحيد فرانشيسكو.

من هي فرانكا سوزاني؟

ولدت سوزاني في 20 يناير 1950 في إيطاليا. لديها إبن وحيد وهو المصوّر والمخرج فرانشيسكو كاروزيني. حازت فرانكا سوزاني على شهادة في الفلسفة وفي اللغة والأدب الألمانيين، وتزوجت بعدها في سن العشرين لتعود وتطلّق زوجها بعد ثلاثة أشهر فقط. إنطلق مشوارها المهني مع مجلة الأطفال "فوغ بامبيني" Vogue Bambini عام 1976 وتولّت إدارة المطبوعتين الأسطوريتين "لاي" LEI للمرأة منذ العام 1980 و"بير لوي" PER LUI للرجل منذ العام 1982 قبل تولّيها رئاسة تحرير النسخة الإيطالية من مجلة فوغ إيطاليا Vogue Italia عام 1988. كما عيّنت رئيسة تحرير لمجلة "كوندي ناست إيطاليا" Condé Nast Italia سنة 1994.

تحت إشرافها، صدرت أعدادًا كثيرة من المجلة كان أبرزها "العدد الأسود" The Black Issue وهو عدد خصّص للاحتفال بجمال المرأة السوداء. في فبراير/شباط 2011، أطلقت جزءاً جديداً من موقع vogue.it بعنوان "فوغ كورفي" Vogue Curvy يكتب فيه مدونون يرتدون مقاسات كبيرة ليقدّموا نصائح في الموضة والأزياء للمرأة ذات القوام الممتلئ.

منحها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عام 2012 وسام جوقة الشرف الوطني، وصارت في العام نفسه سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة.