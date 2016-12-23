الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد غدا طقس صحو إلى غائم جزئيا بوجه عام، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، ونشطة أحيانا فوق البحر، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع فرصة لتشكل الضباب / الضباب الخفيف خاصة غرباً.

> حركة الرياح.. شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 10 - 20/35 كم/ساعة بوجه عام، تصل الى 40 كم / ساعة احيانا على البحر.

حالة البحر.. متوسط يضطرب أحيانا وارتفاع الموج 1 - 3 أقدام قرب الساحل ومن 3 - 4/ 5 أقدام بالعمق يصل إلى 6 أقدام أحيانا وأعلى مد الساعة 9:33 و أدنى جزر 17:00.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 29 19 95 45.

> دبي 30 20 90 35 .

> الشارقة 31 17 95 40.

> عجمان 30 17 90 35.

> أم القيوين 30 18 90 30 .

> رأس الخيمة 31 15 95 40 .

> الفجيرة 28 20 75 30.

> العين 31 18 90 20 .

> ليوا 31 16 95 25 .

> الرويس 29 19 95 40 .

> السلع 29 19 95 40.

> دلما 28 19 85 45 .

> طنب الصغرى 27 19 85 45 .

> طنب الكبرى 27 19 85 45 .

> أبوموسى 27 20 85 40.