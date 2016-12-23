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سقوط محاسب حول مسكنه وكرا لتزوير المحررات والمستندات الرسمية بالقليوبية

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سقوط محاسب حول مسكنه وكرا لتزوير المحررات والمستندات الرسمية بالقليوبية سقوط محاسب حول مسكنه وكرا لتزوير المحررات والمستندات الرسمية بالقليوبية

>القليوبية - خالد حجازى

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، من ضبط محاسب حول مسكنه وكرا لتزوير المحررات الرسمية والشهادات المختلفة والمستندات الحكومية، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

كانت المعلومات السرية قد وردت للمقدم محمد درويش رئيس مباحث مركز بنها، مفادها قيام "يسرى .ا.ن" محاسب، مقيم كفر الجزار دائرة مركز بنها، بتزوير المحررات الرسمية والمستندات وتقليد العلامات والبيانات وشعار المؤسسات الحكومية والخاصة التى تقدم لمختلف الجهات التى تتطلب شهادات خبرة وإثبات مؤهل ورخص تعليمية، متخذاً من مسكنه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى مقابل مبالغ مالية.

 

أخطر اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزتة "وحدة معالجة مركزية بمشتملاتها - حاسب آلى - 2 طابعة - 1 اسكنر ملون – 1 شاشة عرض – 1هاتف آيفون – 1 خاتم شعار الجمهورية – 8 أكلاشية لمختلف المصالح الحكومية والخاصة – 1 ختامة - مبلغ مالى 2010 جنيات"، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 41 أحوال مركز بنها لسنة 2016م. 

 

 

 


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