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رئيس وزراء مالطا: إطلاق سراح 65 راكبا من الطائرة الليبية المخطوفة (تحديث)

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رئيس وزراء مالطا: إطلاق سراح 65 راكبا من الطائرة الليبية المخطوفة (تحديث) رئيس وزراء مالطا: إطلاق سراح 65 راكبا من الطائرة الليبية المخطوفة (تحديث)

>كتبت نورهان مجدى ووكالات

صرح رئيس وزراء مالطا "جوزيف موسكات" عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أنه تم إطلاق سراح 65 راكبا من الطائرة الليبية المخطوفة التى هبطت فى مالطا اليوم الجمعة.

(تحديث)

 

وأضاف رئيس وزراء مالطا فى تغريدة أخرى أن الدفعة الأولى من المطلق سراحهم تتضمن نساء وأطفالا، لافتا أنه تم إطلاق سراح 25 شخصا كدفعة أولى، ثم أتبع ذلك بإطلاق سراح 25 آخرين، ثم 15 راكبا آخرين.

(تحديث)

 

كانت السلطات الأمنية فى مالطا أعلنت هبوط طائرة تم اختطافها تابعة للخطوط الأفريقية على متنها 118 شخصا، مشيرة إلى أن خاطفى الطائرة الليبية هددا بنسفها، ومطالبهما غير معروفة، وذكرت وسائل إعلام بمالطا أن الطائرة من طراز إيرباص إيه 320 كانت تحلق داخل ليبيا فى رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية المملوكة للدولة.

 

 

وتتعامل السلطات فى مالطا مع الحالة باعتباره محاولة اختطاف لطائرة ليبية كانت متجهة من مدينة سبها إلى مدينة طرابلس وتحمل على متنها 111 راكب و7 أفراد طاقم الطائرة.

 

 


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