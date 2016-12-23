أخبار عاجلة

تقرير bein sport اليغري ينتصر على انريكي بثلاثية -
تكثيف الإجرارات الأمنية في ألمانيا قبل موقعة بايرن ميونيخ وريال مدريد -
عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي -
وزير الخارجية أمام «النواب»: أزور السودان لإزالة سوء الفهم -
مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون -
فيديو| إعلامية: «حق شهداء الكنيستين هيرجع» -
رئيس إحدى اللجان بالمنوفية: حضر 20 ناخبا فقط -
وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر -
يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«بوتين» يوقع أمر توسيع القاعدة البحرية في طرطوس بسوريا

Google+ Print
«بوتين» يوقع أمر توسيع القاعدة البحرية في طرطوس بسوريا «بوتين» يوقع أمر توسيع القاعدة البحرية في طرطوس بسوريا

فلاديمير بوتين

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمرا رئاسيا يقضي بتوقيع اتفاقية بين الاتحاد الروسي وسوريا بشأن توسيع القاعدة البحرية الروسية في طرطوس بشمال غرب سوريا لتأمين احتياجات السفن الحربية الروسية في طرطوس.

وتتضمن الاتفاقية – حسب ما أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم الجمعة – توسيع منطقة قاعدة طرطوس البحرية لتصبح ملائمة للسفن الحربية الروسية.

وكانت مصادر بمجلس النواب الروسي (الدوما) قد أعلنت – أمس – أن البرلمان الروسي سيناقش ويقر اتفاقية قاعدة طرطوس البحرية العسكرية الروسية في سوريا قبل نهاية العام الجاري.

وتؤكد مصادر صحفية روسية أن اتفاقية هذه القاعدة العسكرية لن تختلف كثيرا عن اتفاقية قاعدة (حميميم) الروسية الجوية في سوريا من حيث إنها ستقر بالوجود البحري العسكري الروسي في طرطوس على أساس دائم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا