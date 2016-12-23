5 أسباب تؤدى إلى انحباس البول.. أهمها التهاب وحصوات المثانة

كتبت أمل علام

يسأل أحد القراء: زوجتى تعانى من مشكلة كثرة انحباس البول، وتم عمل الكثير من التحاليل والأشعات ولا يوجد سبب عضوى لهذه المشكلة، ويكون تشخيص الأطباء بأنه التهابات فى المثانة، تؤدى إلى غلقها مما يؤدى إلى انحباس البول.

وأضاف ظهرت هذه المشكلة منذ 5 سنوات وعادت للظهور مرة أخرى بعد علاجها حتى أصبحت مزمنة، ويتم أخذ مضادات حيوية، وأدوية للالتهابات فما علاج هذه الحالة، وكيفية علاج هذا الانحباس؟

أجاب الدكتور ممدوح رشدى أستاذ جراحة المسالك البولية بمعهد تيودور بلهارس قائلا: يجب أن يقوم المريضة بعمل تحليل بول، ومزرعة بول، وحساسية ووظائف كلى، وأشعة تلفزيونية على البطن والحوض، مع قياس تخزين البول بعد التبول، واختبار ديناميكية التبول، موضحا أنه حتى الآن لم يتم تشخيص المريضة بالطريقة الصحيحة، ويجب عدم تناول المضاد اليحوى قبل التشخيص.

وأكد الدكتور ممدوح رشدى، أن احتباس البول له اسباب متعددة أهمها:

أولا: قد يكون ناتج عن الإصابة بحصوات المثانة، أوفى مجرى البول، أو أسفل الحالب.

ثانيا: الالتهابات الشديدة فى المثانة ومجرى البول.

ثالثا: تضخم البروستاتا فى الرجال.

رابعا: ضيق مجرى البول فى السيدات والرجال.

خامسا: المثانة العصبية وهى الناتجة عن خلل فى أعصاب المثانة، ويمكن يسبب التهاب أو شلل أو حادث.

وأضاف أن التهابات المثانة تصيب الرجال والسيدات ويكون سببها التهاب بكتيرى، أو غير بكتيرى، والبكتيرى يتم علاجه بالمضاد الحيوى المناسب حسب مزرعة البول والحساسية، أما الالتهاب بسبب الفطر فيكون علاجها بمضادات الفطر، ولا يتم علاجها بالمضادات الحيوية، والالتهاب الناتج عن الحصوات هو التخلص من الحصوات.

المشروبات المحتوية على الشعيرلمن يعانون من حصوات بالمثانة

وقال إن المريضة التى تعانى من الحصوات ننصحها بتناول الكثير من الماء، والسوائل مثل الكركدية، والبريل، وعصير القصب، والمشروبات التى تحتوى على الشعير.