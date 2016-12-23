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بوتين: ربط الإسلام بالإرهاب باطل ولا يصح تسمية "داعش" بالدولة الإسلامية

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بوتين: ربط الإسلام بالإرهاب باطل ولا يصح تسمية "داعش" بالدولة الإسلامية بوتين: ربط الإسلام بالإرهاب باطل ولا يصح تسمية "داعش" بالدولة الإسلامية

>كتب : هاشم الفخرانى

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يجوز الربط بين الإرهاب والإسلام، معتبرا أن هذا الربط الباطل موجود في اسم "الدولة الإسلامية" الذي يطلقه تنظيم "داعش" الإرهابى على نفسه.

وجاء تعليق بوتين خلال مؤتمره الصحفى السنوى الكبير، الجمعة ، ردا على اقتراح مراسلة صحيفة "القوقاز اليوم" بشأن حظر استخدام عبارة "الدولة الإسلامية" في الصحافة الروسية.

وقال بوتين ردا على الصحفية: "هل يمكننا أن نمنعكم من شيء؟ أعتقد أنه أمر مستحيل. لكنني أفضل عدم ذكر كلمة "الإسلام" بجانب كلمة "الإرهاب" بصورة باطلة".

 

 


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