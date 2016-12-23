«نايل تي في» تطلق تيزر برنامج «بتوقيت القاهرة»

كتبت- إنجي لطفي

أطلقت قناة «نايل تي في» تيرز برنامج “بتوقيت القاهرة Cairo Local Time ” ، حيث تعد قناة النيل براند جديد النشرات وشخصية القناة للظهور في مطلع 2017.

ويضم الشكل الجديد عده برامج منها برنامج” ميديبيل بالفرنسية” ويعني منتصف اليوم و”برلمان مصر “و”مكتبتي”و”شباب الفن” فضلا عن تطوير شامل في البرامج القائمة بريكفاست وبونجور وديلي ديبيت وديركت ونايل كروز ومختلف برامج القناة كما يتم الانتقال التدريجي من الموقع الإلكتروني للقناة www.nileinternational.net إلى بوابة ماسبيرو الموحده Maspero.eg فضلا عن سهرة ليلة في المتحف والتي تنطلق ليلة رأس السنه لمدة ساعتين من المتحف المصري بالتحرير كرسالة للعالم أجمع من أرض التاريخ أن مضر ستبقى رغم كل الصعاب قبلة السياحة من مختلف أنحاء العالم.