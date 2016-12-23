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غدًا.. محاكمة ٢٦متهمًا بحرق قسم شرطه المنيب

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غدًا.. محاكمة ٢٦متهمًا بحرق قسم شرطه المنيب غدًا.. محاكمة ٢٦متهمًا بحرق قسم شرطه المنيب

ارشيفية

تنظر غدا السبت، محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، محاكمة 26 متهمًا فى قضية حرق نقطة شرطة المنيب .

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم عدة، كانت من بينها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

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