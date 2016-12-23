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غدًا.. إعادة محاكمة 103 متهمًا بأحداث مجلس الوزراء

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غدًا.. إعادة محاكمة 103 متهمًا بأحداث مجلس الوزراء غدًا.. إعادة محاكمة 103 متهمًا بأحداث مجلس الوزراء

تعبيرية

تنظر غدًا السبت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة 103 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء التي وقعت في ديسمبر 2011.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد النجدى وعبد الرحيم صفوت بأمانة سر أحمد صبحى.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة .

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