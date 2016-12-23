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اليوم.. أولى حلقات «كل يوم جمعة» على ON E

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اليوم.. أولى حلقات «كل يوم جمعة» على ON E اليوم.. أولى حلقات «كل يوم جمعة» على ON E

الإعلامي عمرو أديب

كتبت- إ نجي لطفي

في انطلاقة جديدة، يقدم اليوم الإعلامي عمرو أديب، أولى حلقات برنامج كل يوم جمعة، على شاشة ON.E ، فى تمام التاسعة والنصف ، و يذاع بالتزامن على إذاعة نغم FM ، ويعد برنامج كل يوم جمعة.

يستضيف البرنامج اليوم ، المطربة إليسا، ويتنوع لقاء اليوم بين الاستماع إلى  أجمل ما غنت إليسا ، والحوار معها بشكل ممتع ومختلف عن أى لقاءات تليفزيونية سابقة.

يذاع البرنامج على شاشة تليفزيون أبوظبي في إطار البروتوكول الموقع بين تليفزيون أبوظبي وشاشة ON.E.

ويتضمن البرنامج فقرات فنية متميزة، تشمل سهرات غنائية، ولقاءات مع كبار نجوم الغناء من كل الدول العربية من بينهم إليسا وراغب علامة، وهشام عباس ووائل جسار ونوال الزغبي وفارس كرم ويارا، إلى جانب حوارات مع نجوم كرة القدم العالمية مثل: كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم لعام 2016 ، والأرجنتيني الأسطورة ليونيل ميسي، و الفتي الذهبي الحاصل على الميدالية الذهبية في ريودي جانيرو نيمار.

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