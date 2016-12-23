بالصور.. «الصيادلة»: مد فترة التسجيل بعمومية النقابة لعدم اكتمال النصاب القانوني

المراسل – عمر جمال

قال الدكتور أحمد فاروق شعبان، الأمين العام لنقابة صيادلة مصر، أنه تم مد التصويت بعمومية النقابة الطارئة، ساعة كاملة، لعدم اكتمال النصاب القانوني، والتي كان مقررا لها أن تبدأ في الواحدة ظهرا، بحضور 320 طبيب صيدلي، من أصل 500 ممن لهم حق الحضور، وفقا لقانون النقابة.

وتعقد نقابة الصيادلة اليوم الجمعة، جمعية عمومية طارئة، بمقر اتحاد نقابات المهن الطبية، لمناقشة الخطوات التصعيدية لتطبيق قرار 499 بالكامل، و الخاص بتسعير الدواء، وتحديد هامش ربح الصيدلي.

كما سيتم أيضًا مناقشة لائحة تعديل آداب المهنة، و أزمة الأدوية منتهية الصلاحية، وآخر مستجدات قانون ضريبة القيمة المضافة.

ويأتي انعقاد الجمعية العمومية اليوم، تلبية لقرار مجلس النقابة، بالدعوة لجمعية عمومية طارئة، لبحث أزمة تسعير الدواء وتحديد هامش ربح الصيدلي طبقا للقرار 499 لسنة 2012.

وكان من المفترض أن تنعقد العمومية الطارئة، في 25 نوفمبر الماضي، إلا أنه تم تأجيلها لليوم، لدواعٍ أمنية، و لإتاحة الفرصة للتفاوض مع جميع الأطراف المعنية بأزمة الأدوية في مصر، من أجل تنظيم سوق الدواء، وحقوق كل طرف من الأطراف سواء شركات الأدوية أو الصيادلة.