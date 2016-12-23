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بالفيديو: فيفي عبده تثير جدلاً كبيراً بعد تصريحها المثير “عايزه أخد سيلفي مع ربنا ليلة رأس السنه الساعه 12”

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بالفيديو: فيفي عبده تثير جدلاً كبيراً بعد تصريحها المثير “عايزه أخد سيلفي مع ربنا ليلة رأس السنه الساعه 12” بالفيديو: فيفي عبده تثير جدلاً كبيراً بعد تصريحها المثير “عايزه أخد سيلفي مع ربنا ليلة رأس السنه الساعه 12”

أثارت الفنانة فيفي عبده جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات غريبة ومثيرة في لقاء إعلامي، حيث وجه لها مقدم برنامج “هوليود الشرق” الإعلامي محمد سعد سؤالًا عن رأس السنه، قائلًا لها: “لو هتختاري شخص واحد ياخد معاكي سيلفي الساعة الثانية عشر ليلة رأس السنة هيكون مين؟” وكانت الإجابة صادمة للكثيرين.

حيث قالت الفنانة فيفي عبده “لو هاخد سيلفي واحد ليلة رأس السنة .. هيبقى مع ربنا سبحانه وتعالى .. وأقوله يارب أديني اللي أنا عايزها واحفظلي أولادي”. وحاولت أن تتدارك خطأها مضيفة أن الله عز وجل في كل مكان وانا مش قصدي سيلفي.

وهنا رد عليه الإعلامي محمد سعد قائلاً لها “بس ربنا مش هتعرفي تاخدي معاه سيلفي”، لترد الفنانة مبررةً ما قالته: “لا طبعا مش سيلفي .. بس أنت بتحرجني وبتقولي اختاري شخص واحد”، ويحرص الكثير من الفنانين والفنانات في على الاحتفال برأس السنة الميلادية كلا على طريقته الخاصة، فهناك بعض الفنانين ممن يحبون قضاء ليلة رأس السنة مع ذويهم وأسرهم ويحتفلون بالعام الجديد وسط أولادهم وأقاربهم، ولذلك تم توجيه مثل هذا السؤال لها.

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