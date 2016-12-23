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وضع العملات المعدنية على اللابتوب لموائمة نظام التبريد

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وضع العملات المعدنية على اللابتوب لموائمة نظام التبريد وضع العملات المعدنية على اللابتوب لموائمة نظام التبريد

ريماس النصارى

أصبح استخدام الابتوب أو جهاز الكمبيوتر المحمول وكذلك أجهزة التليفون المحمول من الأجهزة التي لا يكاد يخلو بيت من وجودها، كونها الطريق الأكثر استخداما للاتصال بشبكات الإنترنت والوصول إلى مواقع التواصل التي تنوعت أشكالها وأنواعها من فيس بوك، تويتر، انستجرام، اسكاي بي،واتس آب وغيرها من المواقع التي يستخدمها الملايين حول العالم، كما يستخدم اللابتوب أيضا في الكثير من أماكن العمل ومن قبل بعض رجال الأعمال وهو الأمر الذي يجعله من أهم الاجهزة الإلكترونية استخداما .


أهمية وضع العملات المعدنية على جهاز اللابتوب

رغم أهمية جهاز الكمبيوتر المحمول أو اللابتوب لكونه الجهاز الأكثر استخداما حول العالم فقد كان هناك العديد من المساعي العالمية لتصغير حجم هذا الجهاز عن حجمه الموجود ، ولكن فشل هذا المسعى بسبب عدم موائمة جهاز التبريد بالجهاز مع كثرة استخدامه على مدار اليوم ، فدائما ما نلاحظ ارتفاع درجة حرارة الجهاز بعد استخدامه لفترة طويلة من الوقت المتواصل واليوم نقدم لكم من خلال موقع نجوم مصرية حيلة بسيطة للتغلب على مشكلة ارتفاع درجة حرارة اللابتوب باستخدام العملات المعدنية.

استطاع أحد المستخدمين اليابانيين التغلب على مشكلة ارتفاع درجة حرارة اللابتوب بوضع بعض العملات النحاسية على الجهاز حيث أن النحاس يعمل على امتصاص درجات الحرارة أكثر من الألمونيوم والبلاستيك وذلك طبقا لقوانين الديناميكا الحرارية ،فحيث أن العملات المعدنية أقل حرارة من جهاز اللابتوب فسوف تعمل على امتصاص حرارة الجهاز دون حدوث أي مشاكل بوحدة المعالجة المركزية به

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