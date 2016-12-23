بطاقة الأسرة الإلكترونية للتموين تبدأ من ١٧ يناير

شيماء مصطفى

أعلنت وزارة التخطيط و المتابعة و الإصلاح الإداري عن إطلاق مشروع بطاقة الأسرة الإلكترونية في السابع عشر من يناير المقبل علي ثلاث مراحل ،علي أن تبدأ المرحلة الاولي للمشروع يوم ١٧ يناير ،و تبدأ المرحلة الثانية للمشروع يوم ٢٢ فبراير،هذا و تبدأ المرحلة الثالثة و الاخيرة يوم ٢٧ ابريل.



بطاقة الأسرة الإلكترونية

و سيتم إنشاء موقع إلكتروني لهذا المشروع يقوم المواطن الراغب في التموين من خلاله بإدخال كافة المعلومات و بيانات الاسرة و يقدم الموقع مجموعة من الخدمات مثل طلب بطاقة تموينية و إضافة مواليد و حذف أشخاص و سوف يقوم الموقع بالإعلان عن المستندات المطلوبة لكل خدمة علي أن يقوم المواطن بتسليم المستندات المطلوبة بعد إصدار البطاقة حين إستلامها.



فوائد مشروع بطاقة الأسرة الإلكترونية

و سوف يستطيع المواطن مراجعة طلبه و ما تم فيه سواء بالتنفيذ أو الرفض و الأسباب من خلال الموقع و سوف يتم التنسيق مع شركة فوري لتسديد رسوم الخدمات من خلالها إلكترونيا دون الحاجة للذهاب لمكاتب التموين للحد من زحامها المستمر،كما سوف يمكن الموقع المواطن من معرفة مستحقاته من نقاط خبز و دعم سلع من خلال الرقم القومي حتي لا يتم التلاعب علي المواطن من قبل التجار.



نظام عمل بطاقة الأسرة الإلكترونية

و ينفذ هذا المشروع شركة عالمية بالتعاون بين وزارتي التخطيط ووزارة التموين،و بهذا المشروع يكون كل ما علي المواطن أن يدخل للموقع يسجل طلب الخدمة و البيانات و يعرف المستندات و المدة الزمنية و يسدد المصاريف عن طريق فوري و ستقوم الوزارة بمراجعة البيانات و في حال الموافقة ترسل للشركات المختصة بالبطاقات التموينية لتنفيذ الخدمة ،دون الحاجة للذهاب لمكاتب التموين و الإنتظار في طوابير طويلة و تضيع الكثير من الوقت و المجهود.

شبكةعيونالإخبارية

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