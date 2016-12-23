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صاحب مخبز بلدى يسجل عمليات صرف خبز وهمية ب “فلاشة ” و يستولى بـ على 250 ألف جنيه من أموال الدعم

  • مصر
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صاحب مخبز بلدى يسجل عمليات صرف خبز وهمية ب “فلاشة ” و يستولى بـ على 250 ألف جنيه من أموال الدعم صاحب مخبز بلدى يسجل عمليات صرف خبز وهمية ب “فلاشة ” و يستولى بـ على 250 ألف جنيه من أموال الدعم

استطاعت الإدارة العامة لمباحث   بالقبض على صاحب مخبز لإنتاج الخبز البلدي المقيم في دائرة قسم شرطة منشأة ناصر، حيث قام باختراق نظام التشغيل الخاص بمنظومة الخبز عن طريق قيامة بأثبات عمليات صرف للخبز يومية  غير حقيقية و ذلك من خلال استخدام فلاشه   USP .

كما أنه لم يكتفى بذلك، و أنما قام أيضا ببيع الدقيق البلدي استخراج 82 % فى السوق السوداء و بذلك يكون  قد أستولى على أموال الدعم إلى جانب جانب أختراقه لمنظومة الخبز، و تسجيل عمليات صرف وهمية، و بتفتيش المخبز تم ضبط صاحب المخبز و بحوزته ماكينة الصرف و تبين  أيضا انه باع كميات كبيرة من الدقيق المدعوم حيث قدرت بحوالي 339 شيكارة تزن كل واحدة منها 50 كيلو جرام بإجمالي وزن16.950 طن من الدقيق المدعوم .

و تبين من التحقيقات و التقارير من اللجنة التي تم تشكيلها من قبل قطاع الرقابة و التوزيع في وزارة التموين أن المبالغ التي قد أستولى عليها المذكور جراء بيعة للدقيق المدعوم في السوق السوداء دون قيامة بتصنيعه إلى خبز فعليا تقدر بحوالي 250531 جنية مصري، حيث قام بالاستيلاء علي تلك المبالغ عن طريق التلاعب .و قد تم التحفظ عليه و على ماكينة صرف الخبز لحين عرضه على النيابة العامة .

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