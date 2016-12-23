وصول 8500 طن بوتاجاز لموانئ السويس و 702 راكب يغادرون ميناء سفاجا

جنوب سيناء – فايزة مرسال

صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر، ان ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة راما جاز و على متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى .

واضاف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر، ان ميناء سفاجا شهد نشاطا ملحوظا فى حركة تداول البضائع بين الجانبين المصرى و السعودى منذ الامس، حيث شهد الميناء تداول 404 شاحنة من خلال استقبال 127 شاحنة، و مغادرة 277 شاحنة على الخط الملاحى سفاجا / ضبا .

و يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة الرياض و على متنها 115 راكب و 4 شاحنة و 15، كما تغادر العبارة امانة و على متنها 467 راكب و 32 شاحنة و 27 سيارة ، و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 102 شاحنة و 103 راكب و 1 سيارة ، و السفينة نما اكسبريس و على متنها 70 شاحنة .

بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة ادفو و على متنها 63 الف طن قمح قادمة من روسيا، و العبارة امانة و على متنها 238 راكب و 36 سيارة منهم 24 سيارة رسالة تصدير، و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 70 شاحنة و 74 راكب، و السفينة نما اكسبريس و على متنها 53 شاحنة، فيما غادرت العبارة الرياض و على متنها 126 راكب و 7 شاحنة و 42 سيارة، و السفينة الحرية و على متنها 66 شاحنة و 6 راكب .

واشارملاك يوسف، الى ان ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال العبارة سينا و على متنها 545 راكب و 5 براد و 3 تريلا و 2 سيارة و 1 باص جيت .

بينما شهد الميناء بالامس، استقبال العبارة سينا و على متنها 480 راكب و 14 براد و 12 تريلا، فيما غادرت العبارة سينا و على متنها 77 راكب و 21 براد و 20 تريلا و 1 سيارة و 160 طرد سمك .

كمت شهد ميناء الغردقة اليوم مغادرة اليخت الانجليزى Abbril و على متنه 16 طاقم متجه الى ميناء صلالة بعمان، كما استقبل العبارة لابسبس و على متنها 41 راكب من جنسيات مختلفة قادمة من ميناء شرم الشيخ .