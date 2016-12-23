ضبط 2.5 طن أسمدة زراعية محظور تداولها خارج الحيازات الزراعية بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الشرقية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من ضبط صاحب مخزن أسمدة زراعية؛ متهم بحيازة أسمدة محظور الاتجار فيها خارج الحيازات الزراعية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، إخطارًا من مباحث التموين بالمديرية، يفيد بضبط "عبدالعال.إ.ع" صاحب مخزن أسمدة زراعية بكفر العمدة أبو حريز التابع لدائرة مركز كفر صقر؛ متهم بحيازة أسمدة زراعية محظور الاتجار فيها خارج الحيازات الزراعية.

تم ضبط المتهم وبحوزته 50 شيكارة سماد يوريا مدعم، بإجمالى وزن 2.500 طن، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 28127 جنح مركز كفر صقر لسنة 2016، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة.