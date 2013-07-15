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شراب أوراق الرمان المغلى يقيك من ديدان الأمعاء

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شراب أوراق الرمان المغلى يقيك من ديدان الأمعاء شراب أوراق الرمان المغلى يقيك من ديدان الأمعاء

نتناول يوميا الكثير من الأغذية بطريقة تقليدية، ولكن هل ندرك أن تلك الأطعمة قد تحوى لنا بعض الفوائد وإن كانت بصورة أخرى.

قالت الدكتورة مروة جنينة أستاذة بكلية الزراعة، إنه يمكن الاستفادة من قشور الفواكه أو الخضروات فى كثير من المواقف، مشيرة إلى طرق تناول تلك القشور حيث إنها متعددة ويمكننا تناول تلك القشور إذا كانت سهلة المضغ وملتصقة بالفاكهة، مثل قشور التفاح والخوخ والمشمش والعنب والكيوى، فيمكن تناولها مع اللب.

وأضافت دكتورة مروة، أن قشور الحمضيات مثل الليمون والبرتقال واليوسفى فيمكن استخدامها كمادة للنكهة فى بعض الوصفات أو استخدام الحمضيات دون تقشير فى بعض الوصفات، مثل إعداد المربى أو اضافة مبشور قشر البرتقال أو الليمون أو اليوسفى إلى أطباق الحلويات للاستفادة من فوائدها.

ويمكن الاستعانة بقشور الرومان حيث يستعمل قشر ثمار الرمان فى دباغة الجلود، وفى تثبيت ألوان الصباغة، وأن مغلى قشر الرمان يستخدم فى زيادة تثبيت لون الشعر عند إضافته إلى الحناء بغرض تثبيت اللون وازدهار عملية التلوين، وإكساب الشعر لونا يميل إلى اللون الأحمر الداكن.

كما أن مغلى أوراق الرمان يحتوى على بعض المركبات الطبيعية التى لها تأثير سام على بعض الطفيليات، مثل بعض أنواع الديدان والبكتيريا الضارة التى تعيش داخل أمعاء الإنسان.

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مصر 365