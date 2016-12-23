36 % من مصروفات ميزانية 2017 تعويضات موظفي الحكومة الاتحادية

قدر إجمالي تعويضات «رواتب وأجور» الموظفين في الحكومة الاتحادية في مشروع القانون الاتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2017 أقرها المجلس الوطني الاتحادي أخيراً بقيمة 17 ملياراً و480 مليوناً و60 ألف درهم وبنسبة 35.9 في المئة من إجمالي المصروفات التقديرية في الميزانية البالغ قيمتها 48 ملياراً و700 مليون درهم.

وتتوزع التعويضات بواقع مليار و257 مليوناً و117 ألف درهم لموظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي، و6 مليارات و765 مليوناً و891 ألف درهم وزارة الداخلية، 126 مليوناً و685 ألف درهم وزارة المالية، و693 مليوناً و668 ألف درهم وزارة العدل، و27 مليوناً و276 ألفاً وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، و5 ملايين درهم وزارة الدولة 32 معالي ميثاء الشامسي، و4 ملايين و964 ألف درهم وزارة الدولة 35 معالي الدكتور راشد بن فهد، و7 ملايين و601 ألف درهم وزارة الدولة للتسامح.

وتبلغ تعويضات موظفي وزارة تطوير البنية التحتية 144 مليوناً و454 ألف درهم، ووزارة الاقتصاد 148 مليوناً و204 آلاف درهم، ووزارة الطاقة 58 مليوناً و349 ألف درهم، ووزارة التغير المناخي والبيئة 191 مليوناً و311 ألف درهم.

وبلغت تعويضات موظفي وزارة التربية والتعليم 4 مليارات و676 مليوناً و342 ألف درهم، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع 2 مليار و596 مليوناً و402 ألف درهم، ووزارة الموارد البشرية والتوطين 449 مليوناً و678 ألف درهم، ووزارة تنمية المجتمع 234 مليوناً و98 ألف درهم، ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة 93 مليوناً و20 ألف درهم وجملة التنمية الاجتماعية 8 مليارات و49 مليوناً و540 ألف درهم.

ووفقاً لميزانية 2017 فقد بلغت الإيرادات التقديرية 47 ملياراً و699 ألف درهم موزعة إلى مساهمات الإمارات البالغ 18 ملياراً و297 مليوناً و600 ألف درهم منها 17 ملياراً و97 مليوناً و600 ألف درهم مساهمة إمارة أبوظبي ومليار و200 مليون درهم مساهمة أماره دبي.

وتبلغ إيرادات الوزارات 29 ملياراً و398 مليوناً و400 ألف درهم موزعة إلى مليار و22 مليوناً و50 ألف درهم وزارة الخارجية والتعاون الدولي و5 مليارات و242 مليون درهم وزارة الداخلية و5 ملايين و425 ألف درهم وزارة الدفاع و66 مليوناً و105 آلاف درهم وزارة التربية والتعليم و650 مليون درهم إيرادات وزارة الصحة ووقاية المجتمع و16 ملياراً و367 مليوناً و807 آلاف درهم إيرادات وزارة المالية و580 مليون درهم إيرادات وزارة الاقتصاد و880 ألف درهم إيرادات وزارة الطاقة و5 مليارات و200 مليون درهم إيرادات وزارة الموارد البشرية والتوطين و6 ملايين و586 ألف درهم وزارة العدل و155 مليوناً و725 ألفاً وزارة التغير المناخي والبيئة و90 مليوناً و11 ألف درهم وزارة تنمية المجتمع و2 مليون و226 ألف درهم وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.